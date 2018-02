NBA: Cleveland aj bez posíl uspel v Atlante

DETROIT PISTONS – LOS ANGELES CLIPPERS 95:108 (30:31, 26:21, 24:25, 15:31)



Najviac bodov: Bullock a Griffin po 19, I. Smith 15 – L. Williams 26, Harrell 18, Rivers a Gallinari po 16, 16.697 divákov.







PHILADELPHIA 76ERS – NEW ORLEANS PELICANS 100:82 (32:14, 24:27, 28:11, 16:30)



Najviac bodov: Embiid (16 doskokov) a Šarič po 24, Redick 15 – Clark 15, A. Davis 14, D. Miller 13, 20.489 divákov.





ATLANTA HAWKS – CLEVELAND CAVALIERS 107:123 (27:31, 29:30, 26:36, 25:26)



Najviac bodov: Schröder 25, Prince 15, Dorsey 14 – Korver 30, J. Green 24, L. James 22 (12 doskokov, 17 asistencií), 16.438 divákov.





BOSTON CELTICS – INDIANA PACERS 91:97 (16:30, 22:29, 34:17, 19:21)



Najviac bodov: Irving 21, Brown 16, Tatum 15 – Oladipo 35 (10 doskokov), Turner 19, Bojan Bogdanovič a Young (13 doskokov) po 13, 18.624 divákov.





HOUSTON ROCKETS – DENVER NUGGETS 130:104 (35:23, 28:23, 34:24, 33:34)



Najviac bodov: Harden 28 (11 asistencií), Capela 23 (25 doskokov), G. Green 16 – Lyles 24, Jokič 14, Chandler 11, 18.055 divákov.





MIAMI HEAT – MILWAUKEE BUCKS 91:85 (19:23, 23:23, 30:8, 19:31)



Najviac bodov: T. Johnson 19, Richardson 16, Adebayo 15 (10 doskokov) – Antetokunmpo 23 (11 doskokov), Bledsoe 19, Middleton 14, 20 018 divákov.





UTAH JAZZ – CHARLOTTE HORNETS 106:94 (28:24, 27:22, 29:31, 22:17)



Najviac bodov: Mitchell 25, Ingles 23, Gobert 20 (11 doskokov) – K. Walker 19, Kaminsky 14, Batum 13, 18.306 divákov.





CHICAGO BULLS – MINNESOTA TIMBERWOLVES 114:113 (30:27, 26:40, 33:19, 25:27)



Najviac bodov: LaVine 35, R. Lopez 19, Grant 14 (11 asistencií) – Butler 38, Wiggins 18, Towns 14 (10 doskokov), 21.558 divákov.



SACRAMENTO KINGS – PORTLAND TRAIL BLAZERS 100:118 (31:33, 21:29, 22:30, 26:26)



Najviac bodov: Cauley-Stein 19, Randolph 17, Hield 16 – Lillard 50, Harkless 15, Napier 13, 17.583 divákov.

New York 10. februára (TASR) - Basketbalisti Clevelandu nastúpili v nočnom zápase zámorskej NBA na palubovke Atlanty ešte bez štyroch nových posíl a už bez šiestich odchádzajúcich hráčov, napriek tomu dokázali zvíťaziť nad Hawks 132:107. Cavaliers uspeli najmä vďaka svojmu tradičnému lídrovi LeBronovi Jamesovi, ktorý si pripísal desiaty triple-double v sezóne a 65. v profiligovej kariére. Nazbieral 22 bodov, 12 doskokov a najmä 17 asistencií, čím vyrovnal svoj osobný rekord. Oporou "Cavs" bol aj Kyle Korver, ktorý si s 30 bodmi vylepšil sezónne maximum.Cleveland rekonštruuje svoj káder, v Atlante však nastúpil ešte bez svojich nových akvizícií Jordana Clarksona a Larryho Nancea z LA Lakers, Georgea Hilla zo Sacramenta a Rodneyho Hooda z Utahu. Šancu dostali náhradníci, ktorí sa jej chopili skvele. Turecký nováčik Cedi Osman využil príležitosť v základnej päťke k zisku 16 bodov, úlohy prvého rozohrávača sa ujal Jose Calderon, ktorý nazbieral 11 bodov. Hawks nestačilo ani 25 bodov Nemca Dennisa Schrödera.Blake Griffin prvýkrát s Detroitom padol, zastavili ho LA Clippers, donedávna jeho zamestnávateľ. Pistons na domácej palubovke prehrali 95:108, pričom Griffin zaznamenal 19 bodov. Dwyane Wade sa po výmene z Clevelandu už vrátil do dresu Miami a prispel k domácej výhre 91:85 nad Milwaukee. Za 22 minút však premenil iba jeden zo šiestich pokusov a získal tri body, aj tak sa ale dočkal od publika ovácií postojačky.Portland si poradil so Sacramentom 118:100 a jeho strelecký líder Damian Lillard k tomu pomohol rovnými 50 bodmi. Bol to pre neho už štvrtý 50-bodový večer v NBA, osobné maximum z vlaňajška má však hodnotu až 59 bodov.