NBA: James zlomil Boston a dostal Cleveland opäť do finále

Play off NBA



finále Východnej konferencie - 7. zápas:



Boston - Cleveland 79:87



/konečný stav série: 3:4, do finále postúpil Cleveland/

New York 28. mája (TASR) - Basketbalisti Clevelandu Cavaliers postúpili do finále NBA. V noci na pondelok triumfovali na palubovke Bostonu Celtics 87:79 a sedemzápasovú sériu finále play off Východnej konferencie vyhrali 4:3. Hostí priviedol do štvrtého finále prestížnej súťaže za sebou LeBron James 35 bodmi.Boston v TD Garden prehral prvý duel v tohtoročnom play off a práve v najmenej vhodnej chvíli. Predtým pred domácim publikom vyhral desať zápasov za sebou. James okrem bodov pridal aj 15 doskokov a 9 asistencií. Zahrá si tak celkovo už v deviatom finále, ôsmom za sebou. Hocihrali bez Kevina Lovea, ktorého v minulom zápase vyradil otras mozgu, zabral im Jeff Green. Ten proti bývalému klubu zaznamenal 19 bodov a osem doskokov.Vo finále sa Cleveland stretne s víťazom Západnej konferencie, ktorým bude úspešnejší z dvojice Golden State Warriors - Houston Rockets. V tejto sérii je stav nerozhodný 3:3, obhajca titulu Golden State nastúpil v rozhodujúcom súboji na palubovke texaského tímu v noci na utorok (3.00 SELČ).