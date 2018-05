NBA: Cleveland vyhral v Toronte, LeBron James zaznamenal triple-double

2. kolo play off NBA:



semifinále Východnej konferencie - 1. zápas:



Toronto - Cleveland 112:113 pp

/stav série: 0:1/



semifinále Západnej konferencie - 2. zápas:



Golden State - New Orleans 121:116

/stav série: 2:0/

New York 2. mája (TASR) - Basketbalisti Clevelandu Cavaliers zvíťazili v noci na stredu v úvodnom zápase semifinále play off Východnej konferencie NBA na palubovke Toronta 113:112 po predĺžení.V drese Cavs bol opäť lídrom LeBron James, ktorý zaznamenal triple-double, keď konto súperov zaťažil 26 bodmi a pridal 13 asistencií a 11 doskokov.V druhom súboji semifinále Západnej konferencie vyhrali domáci obhajcovia trofeje Golden State Warriors na domácej palubovke nad New Orleans Pelicans 121:116 a v sérii vedú už 2:0.