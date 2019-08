NBA: Cousins sa opäť zranil, tentoraz má problém s kolenom

Dvadsaťdeväťročný Cousins je štvornásobný účastník Zápasu hviezd NBA a bol prvým pivotom americkej reprezentácie na OH 2016 v Riu de Janeiro.

Las Vegas 15. augusta (TASR) - Americký basketbalista DeMarcus Cousins z Los Angeles Lakers si pri tréningu v Las Vegas vážne zranil koleno. Prvý odhad hovorí, že si roztrhol predný skrížený väz, no čakajú ho ešte ďalšie vyšetrenia.



Dvadsaťdeväťročný Cousins je štvornásobný účastník Zápasu hviezd NBA a bol prvým pivotom americkej reprezentácie na OH 2016 v Riu de Janeiro. Lenže potom jeho kariéru začali sužovať zranenia. Ako člen New Orleans si roztrhol achilovku a väčšinu predchádzajúcej sezóny v drese Golden State presedel na lavičke so zraneným ramenom. V lete sa dohodol na ročnej zmluve s Lakers na 3,5 milióna dolárov. Správu priniesol portál ESPN.