NBA: Cousinsovi hrozí po zranení kolena absencia v celej sezóne

Cousins si počas tréningu roztrhol predný krížny väz v ľavom kolene po kolízii so spoluhráčom a musí podstúpiť operáciu. Je to tretie vážne zranenie nohy pre Cousinsa za uplynulých 18 mesiacov.

Los Angeles 16. august (TASR) - Basketbalistovi DeMarcusovi Cousinsovi hrozí po zranení kolena absencia v celej nasledujúcej sezóne zámorskej NBA. Potvrdil to jeho klub Los Angeles Lakers.



Cousins si počas tréningu v Las Vegas roztrhol predný krížny väz v ľavom kolene po kolízii so spoluhráčom a musí podstúpiť operáciu. Je to tretie vážne zranenie nohy pre Cousinsa za uplynulých 18 mesiacov.



Dvadsaťdeväťročný Cousins je štvornásobný účastník Zápasu hviezd NBA a bol prvým pivotom americkej reprezentácie na OH 2016 v Riu de Janeiro. Lenže potom jeho kariéru začali sužovať zranenia. Ako člen New Orleans si roztrhol achilovku a väčšinu predchádzajúcej sezóny v drese Golden State presedel na lavičke so zraneným ramenom. V lete sa dohodol na ročnej zmluve s Lakers na 3,5 milióna dolárov.