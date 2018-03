NBA: Curry bude chýbať Golden State Warriors aj v 1. kole play off

Druhý najlepší strelec súťaže má podvrtnuté ľavé koleno a v drese obhajcu titulu si nezahrá viac ako mesiac.

Oakland 26. marca (TASR) - Americký basketbalista Stephen Curry bude chýbať Golden State Warriors aj v prvom kolo play off zámorskej NBA. Druhý najlepší strelec súťaže má podvrtnuté ľavé koleno a v drese obhajcu titulu si nezahrá viac ako mesiac.



Vyšetrenie magnetickou rezonanciou totiž ukázalo, že zranenie je vážnejšie, ako sa pôvodne predpokladalo. "Je vylúčené, že sa Stephen stihne zotaviť do začiatku play off. V prvom kole vyraďovačky s ním nebudeme môcť počítať," citovala agentúra AP slová trénera "bojovníkov" Stevea Kerra.



Dvojnásobný držiteľ ceny MVP pre najužitočnejšieho hráča súťaže sa iba minulý piatok vrátil na palubovky po šesťzápasovej pauze zavinenej zranením pravého členka. V tretej štvrtine víťazného duelu s Atlantou utrpel zranenie kolena po kontakte s JaValeom McGeem. Pre Warriors je to ďalšia rana, zdravotné problémy totiž trápia aj Kevina Duranta, Draymonda Greena a Klaya Thompsona.