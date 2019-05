Curry poslal Golden State do finále Západnej konferencie

6. zápas semifinále Západnej konferencie:



HOUSTON ROCKETS – GOLDEN STATE WARRIORS 113:118 (28:27, 29:30, 30:25, 26:36)



Najviac bodov: Harden 35, Paul 27 (11 doskokov), Tucker 15 – Curry 33, Thompson 27, Iguodala 17, 18.055 divákov.



Konečný výsledok série: 2:4, Golden State postúpilo do finále konferencie.

Houston 11. mája (TASR) – Basketbalisti Golden State Warriors zvíťazili v noci na sobotu v šiestom dueli semifinále Západnej konferencie play off NBA na palubovke Houston Rockets 118:113 a po víťazstve 4:2 v sérii si zahrajú v konferenčnom finále. V ňom narazia na úspešnejšieho z dvojice Denver – Portland.Diváci videli v Toyota Centre napínavý duel, v ktorom domáci ešte na začiatku poslednej štvrtiny viedli o sedem bodov, no strelecký výpadok v rozhodujúcich chvíľach duelu vyšiel zverencov trénera Mikea D'Antoniho veľmi draho.Hviezdou večera bol hráč hostí Steph Curry, ktorý sa v prvom polčase strelecky nepresadil, no bodovo doslova explodoval v druhom, keď všetkých 33 bodov zaznamenal až v posledných 24 minútach duelu a zabezpečil Warriors piatu účasť vo finále konferencie za sebou.reagoval na svojom twitteri legendárny Magic Johnson. Výkon svojho rivala z minulých sezón ocenil aj LeBron James, ktorý v príspevku citoval Rudyho Tomjanovicha, niekdajšieho trénera Rockets:Curry absolvoval duel aj napriek vykĺbenému prstu na ruke, ktorý si priniesol z piateho zápasu série. Hosťom navyše chýbal aj zranený Kevin Durant, ktorý má problémy s lýtkovým svalom na pravej nohe.