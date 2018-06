NBA: Curry s Durantom doviedli Golden State k ďalšiemu titulu

finále play off NBA - 4. zápas:



CLEVELAND CAVALIERS - GOLDEN STATE WARRIORS 85:108 (25:34, 27:27, 13:25, 20:22)



Najviac bodov: James 23, Love 13, Smith a Hood po 10 - Curry 37, Durant 20 (10 asistencií, 12 doskokov), Iguodala 11, K. Thompson 10, 20.562 divákov.



/konečný stav série: 0:4, Warriors obhájili titul/







Finálové série NBA (uplynulých 21 rokov):



2018: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:0



2017: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:1



2016: Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors 4:3



2015: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:2



2014: San Antonio Spurs - Miami Heat 4:1



2013: Miami Heat - San Antonio Spurs 4:3



2012: Miami Heat - Oklahoma City Thunder 4:1



2011: Dallas Mavericks - Miami Heat 4:2



2010: Los Angeles Lakers - Boston Celtics 4:3



2009: Los Angeles Lakers - Orlando Magic 4:1



2008: Boston Celtics - Los Angeles Lakers 4:2



2007: San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers 4:0



2006: Miami Heat - Dallas Mavericks 4:2



2005: San Antonio Spurs - Detroit Pistons 4:3



2004: Detroit Pistons - Los Angeles Lakers 4:1



2003: San Antonio Spurs - New Jersey Nets 4:2



2002: Los Angeles Lakers - New Jersey Nets 4:0



2001: Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers 4:1



2000: Los Angeles Lakers - Indiana Pacers 4:2



1999: San Antonio Spurs - New York Knicks 4:1



1998: Chicago Bulls - Utah Jazz 4:2



1997: Chicago Bulls - Utah Jazz 4:2





Zoznam najužitočnejších hráčov (MVP) finále NBA (uplynulých 21 rokov):



2018: Kevin Durant (Golden State Warriors)



2017: Kevin Durant (Golden State Warriors)



2016: LeBron James (Cleveland Cavaliers)



2015: Andre Iguodala (Golden State Warriors)



2014: Kawhi Leonard (San Antonio Spurs)



2013: LeBron James (Miami Heat)



2012: LeBron James (Miami Heat)



2011: Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks)



2010: Kobe Bryant (Los Angeles Lakers)



2009: Kobe Bryant (Los Angeles Lakers)



2008: Paul Pierce (Boston Celtics)



2007: Tony Parker (San Antonio Spurs)



2006: Dwyane Wade (Miami Heat)



2005: Tim Duncan (San Antonio Spurs)



2004: Chauncey Billups (Detroit Pistons)



2003: Tim Duncan (San Antonio Spurs)



2002: Shaquille O'Neal (Los Angeles Lakers)



2001: Shaquille O'Neal (Los Angeles Lakers)



2000: Shaquille O'Neal (Los Angeles Lakers)



1999: Tim Duncan (San Antonio Spurs)



1998: Michael Jordan (Chicago Bulls)



1997: Michael Jordan (Chicago Bulls)

Cleveland 9. júna (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors obhájili titul v zámorskej NBA. V noci na sobotu zvíťazili vo štvrtom súboji finále play off na palubovke Clevelandu Cavaliers 108:85 a v celej sérii triumfovali hladko 4:0 na zápasy.Stephen Curry uzavrel sezónu 37 bodmi a klubu z kalifornského Oaklandu pomohol k tretiemu titulu za uplynulé štyri sezóny. Warriors získali už šiesty majstrovský titul v klubovej histórii (1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018). Úspešnejšie sú iba dva tímy - Boston Celtics (17 trofejí) a LA Lakers (16).vyhlásil Curry, ktorý verí, že jeho tím v nasledujúcich rokoch pridá do zbierky aj ďalšie tituly.dodal.Najužitočnejším hráčom finálovej série (MVP) sa rovnako ako vlani stal Curryho spoluhráč Kevin Durant. Ten sa vo štvrtom finálovom zápase blysol triple double, keď zaznamenal 20 bodov, 12 doskokov a 10 asistencií.Prvýkrát od roku 2007 sa skončilo finále NBA jednoznačným výsledkom 4:0 na zápasy. A opäť bol na strane zdolaných Cleveland na čele s LeBronom Jamesom. Pred 11 rokmi bol v sérii so San Antoniom iba mladíkom, dnes 33-ročným veteránom s deviatimi finálovými účasťami, ale "iba" tromi titulmi. Svoju 15. sezónu v zámorskej profilige uzavrel James 23 bodmi, ôsmimi asistenciami a siedmimi doskokmi. Tento rok bola jeho šanca na zisk trofeje minimálna, vyrovnané koncovky prvých troch finálových duelov boli maximum možného. Štvrtý súboj už jasne patril Warriors, ktorí podčiarkli svoju dominanciu v uplynulých štyroch ročníkoch. Už počas úvodnej štvrtiny sa dostali do 11-bodového trháku, ale toto manko ešte dokázali domáci zmazať. V polovici druhej časti mali hostia opäť 11-bodový náskok. Od tej chvíle už bolo na palubovke jediné mužstvo, rozdiel narástol až na 28 bodov a obaja tréneri mohli v závere ukázať na hráčov z lavičky.Veľkým kandidátom na cenu MVP finále bol Curry, ktorý 20 z 37 bodov nastrieľal za prvý polčas a v zápase trafil aj sedem trojok. Trofej však putovala opäť do rúk Duranta, najmä vďaka jeho výkonu v kľúčovom treťom dueli, ktorý rozhodol 43 bodmi. Jeho séria stretnutí v play off s 20 a viac bodmi sa natiahla už na číslo 28. Andre Iguodala pomohol k triumfu Golden State 11 bodmi, Klay Thompson zaznamenal 10 bodov - všetky v tretej štvrtine.radoval sa Klay Thompson, ktorý bol spolu s Currym, Iguodalou, Draymondom Greenom, Shaunom Livingstoneom a trénerom Steveom Kerrom pri všetkých troch tituloch. Podľa Kerra bol tento titul zo všetkých najtvrdšie vybojovaný.citovala kouča Warriors agentúra AP.ocenil súpera.Finálová séria mala štvrtý rok po sebe rovnaké zloženie a Cleveland sa tretíkrát musel uspokojiť s druhým miestom.priznal James, ktorý možno odohral svoj posledný zápas za Cleveland. V lete bude riešiť možný prestup.dodal.