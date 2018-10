NBA: Curry sa blysol 51 bodmi a 11 trojkami

Výsledky NBA:



Atlanta - Dallas 111:104, Cleveland - Brooklyn 86:102, Miami - New York 110:87, Toronto - Minnesota 112:105, Houston - Utah 89:100, Chicago - Charlotte 112:110, San Antonio - Indiana 96:116, Milwaukee - Philadelphia 123:108, Phoenix - Los Angeles Lakers 113:131, Sacramento - Memphis 97:92, Golden State - Washington 144:122

New York 25. októbra (TASR) - Obhajca titulu Golden State Warriors zdolal v noci na štvrtok v zámorskej basketbalovej NBA Washington Wizards 144:122. Hrdinom duelu bol domáci Stephen Curry, ktorý si počas troch štvrtín pripísal 51 bodov, pričom trafil 11 trojok. Do záverečnej štvrtiny už nezasiahol. Úspešne mu sekundoval Kevin Durant, ktorý prispel k víťazstvu 30 bodmi, ôsmimi doskokmi a siedmimi asistenciami.Utah Jazz uspel na palubovke Houstonu, pod výhru Rockets v pomere 100:89 sa podpísal 38 bodmi Donovan Mitchell. Zápas nedohral domáci James Harden, ktorý musel odstúpiť v tretej štvrtine pre problémy so zadným stehenným svalom. Dovtedy stihol nastrieľať 29 bodov. Jeho spoluhráč Carmelo Anthony si vylepšil sezónne maximum na 22 bodov.Prvý triumf oslavoval s Los Angeles Lakers hviezdny LeBron James, jeho nový tím zvíťazil vo Phoenixe 131:113. James zaznamenal 19 bodov, 10 asistencií a sedem doskokov.