NBA: Dallas deklasoval Washington, Sacramento s ôsmou prehrou v rade

New York 23. januára (TASR) - Basketbalisti Philadelphie prehrali v noci na utorok v zápase zámorskej NBA na palubovke Memphisu 101:105.



Hráči 76ers nepridali štvrtý triumf v rade, v tabuľke Východnej konferencie im patrí ôsme miesto. Najlepším strelcom zápasu bol Dario Šarič z víťazného tímu, ktorý k 22 bodom pridal 10 doskokov.



Dallas nedal šancu Washingtonu, ktorý zdolal rozdielom 23 bodov (98:75). Mavericks po vyrovnanej úvodnej štvrtine excelovali v druhej, keď si utvorili rozhodujúci náskok.



Jamal Murray zaťažil konto Portlandu 38 bodmi, vďaka čomu si utvoril kariérne maximum. Aj vďaka jeho výkonu zvíťazil Denver nad Trail Blazers 104:101.



Sacramento utrpelo ôsmu prehru v rade, nad sily najslabšieho tímu ligy bolo Charlotte (107:112).



DeMarcus Cousins zaznamenal triple-double za 44 bodov, 24 doskokov a 10 asistencií, jeho tím New Orleans Pelicans zdolal Chicago 132:128 po predĺžení.



NBA - sumáre:

CHARLOTTE HORNETS - SACRAMENTO KINGS 112:107 (35:33, 32:22, 25:20, 20:32)

Najviac bodov: Walker 26, Lamb 18, Howard 14 (16 doskokov), Williams a Batum po 14 - Labissiere 23, Hield 18, Fox 16, 11.806 divákov.



ATLANTA HAWKS - UTAH JAZZ 104:90 (19:20, 23:21, 32:22, 30:27)

Najviac bodov: Schröder 20, Prince 17, Bazemore a Belinelli po 11 - Burks 17, Mitchell 13, Neto a Favors po 11, 11.096 divákov.



HOUSTON ROCKETS - MIAMI HEAT 99:90 (25:33, 21:17, 25:18, 28:22)

Najviac bodov: Harden 28, Paul a Gordon po 16 - Whiteside 22 (13 doskokov), Ellington 13, Richardson 12, 18.055 divákov.



MEMPHIS GRIZZLIES - PHILADELPHIA 76ERS 105:101 (19:30, 30:25, 25:28, 31:18)

Najviac bodov: Šarič 22 (10 doskokov), Luwawu-Cabarrot 20, Covington 18 - Gasol 19, Evans 18, Chalmers 17, 14.288 divákov.



MILWAUKEE BUCKS - PHOENIX SUNS 109:105 (30:26, 23:27, 23:26, 33:26)

Najviac bodov: Middleton 35, Brogdon 32, Bledsoe 19 - Warren 23, Monroe 19, Daniels 15, 14.766 divákov.



NEW ORLEANS PELICANS - CHICAGO BULLS 132:128 pp (25:21, 29:27, 27:33, 33:33 - 18:14)

Najviac bodov: Cousins 44 (24 doskokov, 10 asistencií), Davis 34, Moore 15 - Grant 22 (13 asistencií), Lopez 22, LaVine 19, 17.101 divákov.



DALLAS MAVERICKS - WASHINGTON WIZARDS 98:75 (22:22, 31:15, 18:17, 27:21)

Najviac bodov: Barnes 20 (10 doskokov), Smith 17, Ferrell a Matthews po 14 - Beal 18, Wall 11, Oubre a Meeks po 7, 19.328 divákov.



DENVER NUGGETS - PORTLAND TRAIL BLAZERS 104:101 (20:19, 25:30, 31:29, 28:23)

Najviac bodov: Murray 38, Jokič 16 (12 doskokov), Harris 13 - Lillard 25, Nurkič 19 (12 doskokov), McCollum 12, 14.474 divákov.



LOS ANGELES CLIPPERS - MINNESOTA TIMBERWOLVES 118:126 (26:30, 31:31, 33:31, 28:34)

Najviac bodov: Griffin 32 (12 doskokov, 12 asistencií), Harrell 23, Williams 20 - Wiggins 40, Teague 30, Bjelica 18, 16.347 divákov.