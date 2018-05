2. kolo play off NBA:



semifinále Západnej konferencie - 3. zápasy:



New Orleans - Golden State 119:100



/stav série: 1:2/





Utah - Houston 92:113



/stav série: 1:2/

New York 5. mája (TASR) - Basketbalisti New Orleans Pelicans zdolali v noci na sobotu v treťom zápase semifinále play off Západnej konferencie NBA obhajcu titulu Golden State Warriors 119:100 a znížili stav série na 1:2. Hlavným ťahúňom domácich bol Anthony Davis, ktorý zaznamenal 33 bodov a 18 doskokov.V druhom nočnom stretnutí Houston triumfoval na palubovke Utahu 113:92 a v sérii 2. kola play off vedie 2:1 na zápasy.