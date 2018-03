NBA: Do Siene slávy uvedú v septembri trinásť nových členov

Do Siene slávy uvedú in memoriam aj Ora Mae Washingtonovú, ktorá sa narodila ešte v roku 1898.

New York 31. marca (TASR) - Trinásť nových členov uvedú v septembri do siene slávy zámorskej NBA. Sú medzi nimi Steve Nash, Jason Kidd a Grant Hill, ale aj Chorvát Dino Radja. Informovala agentúra AP.



Ďalšími menami sú Ray Allen, Maurice Cheeks, tréner Lefty Driesell, Charlie Scott, funkcionári Rick Welts a Rod Thorn, a aj basketbalistky Tina Thompsonová, Katie Smithová a Ora Mae Washingtonová.



Nash je dvojnásobným víťazom NBA a osemnásobný člen výberu All-Star. Kidd v ňom má o dve účasti viac. Allen je zasa najproduktívnejším strelcom v histórii NBA spoza trojkového oblúka.



Do Siene slávy uvedú in memoriam aj Ora Mae Washingtonovú, ktorá sa narodila ešte v roku 1898. Tá sa okrem basketbalu venovala aj tenisu.