NBA: Draymond Green predĺžil zmluvu s Golden State Warriors

Oakland 4. augusta (TASR) - Basketbalista Draymond Green z tímu NBA Golden State Warriors predĺžil zmluvu so svojim zamestnávateľom. Do platnosti vstúpi budúce leto a zabezpečí mu príjem 118 miliónov dolárov na ďalšie štyri roky.



Dvadsaťdeväťročný Green bol dôležitou súčasťou tímu, s ktorým získal tri majstrovské tituly. Golden State prišli pred nastávajúcou sezónou o Kevina Duranta, ktorý sa dohodol s Brooklynom, no aktuálne majú už so všetkými svojimi hviezdami dlhodobé kontrakty. Ku Stephenovi Currymu a Klayovi Thompsonovi navyše pribudol D'Angelo Russell. Správu priniesol portál ESPN.