NBA: Drummond zariadil výhru Pistons nad Wizards 24 bodmi

sumáre:



DETROIT PISTONS - WASHINGTON WIZARDS 103:92 (23:24, 26:25, 32:17, 22:26)

Najviac bodov: Drummond 24 (23 doskokov), Tolliver a Bullock po 14 - Beal 15, Oubre 14, Satoranský a Mark. Morris po 11, 18.268 divákov.



MIAMI HEAT - CHICAGO BULLS 103:92 (29:21, 22:25, 27:22, 25:24)

Najviac bodov: Richardson 22, Dragič 17, Winslow 13 - Nwaba 15, Vonleh 14 (13 doskokov), Portis 13 (16 doskokov), 19.746 divákov.



SAN ANTONIO SPURS - OKLAHOMA CITY THUNDER 103:99 (24:29, 35:27, 18:25, 26:18)

Najviac bodov: Aldridge 25 (11 doskokov), Mills 14, D. Green 11 - George 26, Westbrook 19 (11 doskokov), Brewer 14, 18.418 divákov.



SACRAMENTO KINGS - INDIANA PACERS 103:106 (28:28, 28:33, 23:18, 24:27)

Najviac bodov: Bog. Bogdanovič 21, Hield 20, Cauley-Stein 19 - Boj. Bogdanovič 25, Oladipo 24, Young 18



GOLDEN STATE WARRIORS - MILWAUKEE BUCKS 107:116 (27:29, 22:29, 23:34, 35:24)

Najviac bodov: Cook 30, McGee a McCaw po 12 - Antetokounmpo 32, Middleton 23, Bledsoe 20, 19.596 divákov.

New York 30. marca (TASR) - Basketbalisti Detroitu zvíťazili v zápase zámorskej NBA na domácej palubovke nad Washingtonom 103:92. Wizards prehrali štvrtýkrát z predchádzajúcich piatich duelov a nedarí sa im potvrdiť miestenku v play off.Pistons priviedol k triumfu Andre Drummond 24 bodmi a 23 doskokmi. Bolo to jeho jubilejné 20. double-double v kariére. Detroit vyhral piatykrát z uplynulých 6 duelov. Stretnutie venovali Zekeovi Upshawovi, ktorý pôsobil vo farmárskom tíme Detroitu z Grand Rapids. Dvadsaťšesťročný krídelník zomrel v pondelok po kolapse na ihrisku. Pistons ho proti Wizards symbolicky zapísali na zápasovú súpisku.povedal o Drummondovi jeho spoluhráč Reggie Jackson.Golden State doma padli s Milwaukee 107:116, Bucks zdolali Warriors iba druhýkrát z ich predchádzajúcich desiatich vzájomných konfrontácií. V drese hostí sa 32 bodmi prezentoval Grék Giannis Antetokounmpo.Miami doma zdolalo Chicago 103:92 a je už len jedno víťazstvo od postupu do play off. Heat k výhre potiahol 22 bodmi Josh Richardson, Goran Dragič pridal 17 bodov. Miami doma vyhralo už ôsmy duel za sebou, čo je jeho tohtosezónne maximum.