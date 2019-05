NBA: Golden State sa musia v prvom finále zaobísť bez Duranta

Dôvodom je zranenie lýtkového svalu, ktoré 30-ročný krídelník utrpel ešte v zápase číslo päť finálovej série Západnej konferencie proti Houstonu Rockets.

Los Angeles 28. mája (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors nastúpia v prvom súboji finále play off zámorskej NBA proti Torontu Raptors bez skúseného Kevina Duranta. Dôvodom je zranenie lýtkového svalu, ktoré 30-ročný krídelník utrpel ešte v zápase číslo päť finálovej série Západnej konferencie proti Houstonu Rockets.



"K.D. v prvom zápase do hry nezasiahne," potvrdil Durantovu absenciu pre agentúru AFP tréner obhajcu Steve Kerr. Podľa neho je otázny aj štart pivota DeMarcusa Cousinsa, ktorý má problémy so štvorhlavým stehenným svalom. Finále play off NBA odštartuje v noci na piatok na palubovke Toronta.