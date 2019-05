NBA: Golden State v závere série s Houstonom bez zraneného Duranta

Sme v play off, súper nám nič nedaruje, ale my spravíme všetko pre postup, citoval Durantovho spoluhráča Klaya Thompsona portál TSN.

Oakland 10. mája (TASR) - Úradujúci šampióni basketbalovej NBA Golden State Warriors sa vo zvyšku 2. kola play off musia zaobísť bez Kevina Duranta. Tridsaťročný krídelník si v piatom dueli s Houstonom Rockets natiahol lýtkový sval na pravej nohe a minimálne týždeň bude mimo hry. Durant je vo vyraďovacej fáze v skvelej forme, keď má priemer 34,2 bodu na zápas.



"Je to veľká strata. My ostatní sa musíme zomknúť a vybojovať to aj za Kevina. Sme v play off, súper nám nič nedaruje, ale my spravíme všetko pre postup," citoval Durantovho spoluhráča Klaya Thompsona portál TSN. Warriors vedú v sérii nad Houstonom 3:2.