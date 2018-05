NBA: Golden State Warriors vyhrali prvý duel finále v Houstone

Play off NBA:



finále Západnej konferencie - 1. zápas:



HOUSTON ROCKETS - GOLDEN STATE WARRIORS 106:119 (30:29, 26:27, 24:31, 26:32)



Najviac bodov: Harden 41, Paul 23 (11 doskokov), Gordon 15 - Durant 37, Thompson 28, Curry 18, 18.055 divákov.



/stav série: 0:1/

Houston 15. mája (TASR) -Basketbalisti Golden State Warriors úspešne vstúpili do finálovej série play off Západnej konferencie zámorskej NBA. V noci na utorok vyhrali obhajcovia titulu v úvodnom zápase na palubovke Houstonu Rockets 119:106. Najlepšími strelcami v drese víťazného celku boli Kevin Durant (37 bodov) a Klay Thompson (28), domácim nestačilo ani 41 bodov Jamesa Hardena.Tréner víťazného celku Steve Kerr sa uznanlivo vyjadril na adresu Duranta.citovala Kerra agentúra AP.Durant pokoril 30-bodovú hranicu v tohtoročnom play off štvrtýkrát.vyhlásil najlepší strelec hostí v zápase.Druhý duel v Houstone je na programe vo štvrtok ráno o 3.00 SELČ.