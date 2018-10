NBA: Golden State Warriors vyhrali v Brooklyne, Curry s rekordom

V každom zo siedmich duelov od začiatku sezóny premenil Curry aspoň päť trojkových pokusov, čim pokoril doterajší rekordný zápis Georgea McClouda z ročníka 1995/1996.

New York 29. októbra (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors potvrdili v zámorskej NBA post lídra Západnej konferencie triumfom na palubovke Brooklynu 120:114. Stephen Curry sa pod to podpísal 35 bodmi, vrátane siedmich trojok a prekonal tak ďalší rekord profiligy.



NBA - výsledky:

Brooklyn - Golden State 114:120, Dallas - Utah 104:113, Oklahoma City - Phoenix 117:110, LA Clippers - Washington 136:104