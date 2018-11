NBA: Golden State Warriors zdolali New Orleans

NBA - výsledky:



Brooklyn - Detroit 120:119 pp, Chicago - Denver 107:108 pp, Minnesota - Utah 128:125, New York - Indiana 101:107, Golden State - New Orleans 131:121, LA Lakers - Dallas 114:113, Phoenix - San Antonio 90:120

New York 1. novembra (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors si v zámorskej NBA upevnil post lídra Západnej konferencie. V noci na štvrtok si pripísali šiestu výhru za sebou, keď doma zdolali New Orleans Pelicans 131:121. Stephen Curry zaznamenal v drese víťazov 37 bodov.Derrick Rose zažiaril 50 bodmi pri triumfe Minnesoty Timberwolves nad Utahom Jazz 128:125. Pre najužitočnejšieho hráča profiligy z roku 2011 to bolo doterajšie kariérne maximum. Rose premenil 19 z 31 pokusov z poľa dal štyri trojky. Minnesote chýbali v stretnutí Jimmy Butler, Jeff Teague i Tyus Jones.