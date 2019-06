NBA: Hačimura prvým Japoncom v 1. kole draftu NBA

Hačimuru si vybral tím Washington Wizards.

New York 21. júna (TASR) - Basketbalista Rui Hačimura sa stal sa prvým Japoncom, ktorý uspel v prvom kole draftu v zámorskej NBA. Hačimuru si vybral tím Washington Wizards.



Hačimura je 203 cm vysoký, jeho mama je Japonka, otec pochádza zo západoafrického Beninu. "Pre mňa a moju rodinu to znamená veľmi veľa," povedal Hačimura a dodal: "Je to veľká vec pre celý japonský basketbal a pre celú moju krajinu," citovala agentúra AP.



Uplynulú sezónu odohral v tíme Gonzaga University, kde mal priemer 19,7 bodov a 6,5 doskokov na zápas.