NBA: Harden priviedol Houston k výhre

Výsledky NBA:



Brooklyn - Boston 109:102, Houston - Memphis 112:94, San Antonio - Charlotte 93:108, Utah - Detroit 100:94, Sacramento - Portland 115:107, Los Angeles Clippers - New Orleans 117:121

New York 15. januára (TASR) - Najužitočnejší hráč minulej sezóny NBA James Harden predviedol ďalší brilantný výkon a s 57 bodmi potiahol v noci na utorok basketbalistov Houstonu Rockets k domácemu víťazstvu 112:94 nad Memphisom Grizzlies. Dvadsaťdeväťročný rozohrávač si vylepšil sezónne bodové maximum a o tom, že natiahne svoju šnúru s minimálne 30 bodmi na 17 zápasov, rozhodol už do polčasu. Je to najdlhšia podobná séria od roku 1964, keď Wilt Chamberlain zaznamenal šnúru dvadsiatich 30-bodových stretnutí.Harden za prvé dve štvrtiny nastrieľal 36 bodov. Už 14-krát v sezóne nazbieral v jednom dueli 40 bodov, čo je klubový rekord.