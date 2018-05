2. kolo play off NBA:



semifinále Západnej konferencie - 5. zápasy:



Houston - Utah 112:102

/konečný stav série: 4:1/



Golden State - New Orleans 113:104

/konečný stav série: 4:1/

New York 9. mája (TASR) - Basketbalisti Houstonu Rockets a Golden State Warriors postúpili do finále Západnej konferencie NBA.Oba tímy triumfovali v 2. kole play off zhodne 4:1 na zápasy. Rockets vyhrali v noci na stredu v piatom dueli nad Utahom Jazz 112:102 a obhajcovia titulu Warriors si doma poradili s New Orleans Pelicans 113:104.