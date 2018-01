NBA: Houston doplatil na švrtinový výpadok, tímy z LA s víťazstvami

NBA - sumáre:



CHARTLOTTE HORNETS - ATLANTA HAWKS 121:110 (30:26, 31:26, 29:34, 31:24)

Najviac bodov: Walker 29, Kidd-Gilchrist a Batum po 19 - Bazemore 26, Prince 21, Muscala 14, 15.479 divákov.



CLEVELAND CAVALIERS - INDIANA PACERS 115:108 (38:31, 35:29, 24:20, 18:28)

Najviac bodov: James 26 (11 asistencií, 10 doskokov), Smith 23, Rose 14 - Oladipo 25, Collison 19, Sabonis 17 (11 doskokov), 20.562 divákov.



TORONTO RAPTORS - UTAH JAZZ 93:97 (24:30, 24:15, 21:30, 24:22)

Najviac bodov: Valančiunas 28 (14 doskokov), DeRozan 19, Ibaka (10 doskokov) a Miles po 10 - Mitchell 26, Gobert 18 (15 doskokov), Rubio 14



CHICAGO BULLS - LOS ANGELES LAKERS 103:108 (25:32, 32:30, 15:22, 31:24)

Najviac bodov: Mirotič 18, Valentine (11 doskokov) a Portis po 16 - Ingram 25, Clarkson 19, Lopez 17, 21.827 divákov.



MEMPHIS GRIZZLIES - LOS ANGELES CLIPPERS 100:109 (20:24, 30:34, 26:25, 24:26)

Najviac bodov: Martin a Chalmers po 17, Brooks 15 - Williams 40 (10 asistencií), Teodošič 18, Jordan 15, 16.369 divákov.



MILWAUKEE BUCKS - BROOKLYN NETS 116:91 (33:15, 25:20, 23:37, 35:19)

Najviac bodov: Antetokounmpo 41 (13 doskokov), Middleton 21, Bledsoe 14 - Carroll a Russell po 14, Crabbe 13, 18.717 divákov.



NEW ORLEANS PELICANS - HOUSTON ROCKETS 115:113 (29:30, 37:23, 24:27, 25:33)

Najviac bodov: Davis 27 (11 doskokov), Holiday 21, Miller 20 - Paul 38, Gordon 27, Harden 23 (11 asistencií), 17.186 divákov.



DALLAS MAVERICKS - PORTLAND TRAIL BLAZERS 93:107 (25:17, 19:35, 24:23, 25:32)

Najviac bodov: Barnes 21, Smith 18, Matthews 12 - Lillard 29, McCollum 20, Davis 15 (13 doskokov), 19.876 divákov.



SAN ANTONIO SPURS - PHILADELPHIA 76ERS 78:97 (13:25, 18:25, 30:31, 17:16)

Najviac bodov: Aldridge 18, Gasol 11, Murray 10 - Simmons 21, Embiid 18 (14 doskokov), Sarič 15, 18.418 divákov.



PHOENIX SUNS - NEW YOTK KNICKS 85:107 (23:33, 26:20, 18:28, 18:26)

Najviac bodov: Warren 20, Jackson 18, Booker 12 - Kanter 20 (10 doskokov), Porzingis 19, Burke 18, 17.068 divákov.

New York 27. januára (TASR) - Basketbalisti Houstonu nenatiahli víťaznú šnúru v zámorskej NBA na päť zápasov. Rockets doplatili na slabú druhú štvrtinu súboja s New Orleans Pelicans, ktorú prehrali 23:37 a napokon aj celý zápas v pomere 113:115.Hostia prišli o zraneného DeMarcusa Cousinsa, ktorý si niekoľko sekúnd pred koncom zápasu poranil ľavú achilovku.povedal podľa agentúry AP tréner Pelicans Alvim Gentry.Darilo sa obom losangeleským tímom na palubovkách súperov, Lakers uspeli v Chicagu (108:103) a Clippers v Memphise (109:100).LeBron James si pripísal 63. tripple-double v kariére a doviedol Cleveland k víťazstvu nad Indianou 115:108.Hlavnou postavou stretnutia Milwaukee - Brooklyn (116:91) bol domáci Giannis Antetokounmpo, ktorý sa vrátil do zostavy Bucks po absencii v predchádzajúcich dvoch zápasoch pre chronické problémy s pravým kolenom. V zápase zaznamenal 41 bodov a doskočil 13 lôpt.