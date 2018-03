NBA: Houston otočil duel s Phoenixom, James prekonal rekord Jordana

NBA - výsledky:

Orlando - Chicago 82:90,

Atlanta - Philadelphia 91:101,

Cleveland - New Orleans 107:102,

Houston - Phoenix 104:103,

Oklahoma City - Denver 125:126 pp,

Dallas - Minnesota 92:93,

Utah - Memphis 107:97,

LA Lakers - Milwaukee 122:124 pp,

Portland - LA Clippers 105:96

New York 31. marca (TASR) - Basketbalisti Houstonu potvrdili post najlepšieho tímu NBA tesným víťazstvom 104:103 nad Phoenixom. Domáci v druhom polčase zmazali 21-bodové manko a o ich triumfe rozhodol úspešnou trojkou zároveň so sirénou Gerald Green.Pre Rockets to bolo 11. víťazstvo za sebou, hoci po istote prvenstva v Západnej konferencii nechali odpočívať trio Chris Paul, Eric Gordon a Nene.LeBron James zaznamenal 27 bodov, 11 asistencií a deväť doskokov pri výhre Clevelandu nad New Orleans 107:102. Prekonal tak rekord legendárneho Michaela Jordana, keď dosiahol už 867. zápas v rade, v ktorom nazbieral dvojciferný počet bodov.