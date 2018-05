NBA: Houston ukončil víťaznú domácu šnúru Golden State, vyrovnal sériu

Play off NBA



Finále Západnej konferencie - 4. zápas:



GOLDEN STATE WARRIORS - HOUSTON ROCKETS 92:95 (28:19, 18:34, 34:17, 12:25)



Najviac bodov: Curry 28, Durant 27 (12 doskokov), Green 11 (13 doskokov) - Harden 30, Paul 27, Gordon 14, 19.596 divákov.



/stav série: 2:2/



New York 23. mája (TASR) - Basketbalisti Houstonu Rockets zvíťazili v noci na stredu vo štvrtom zápase finále play off Západnej konferencie NBA na palubovke obhajcu trofeje Golden State Warriors 95:92 a vyrovnali stav série na 2:2. James Harden prispel k výhre 30 bodmi, Chris Paul pridal v drese hostí 27 bodov. Warriors prehrali v play off doma prvýkrát od siedmeho zápasu finále 2016, po rekordnej šnúre 16 víťazstiev.Houston uspel v Oaklande vo vyraďovacej časti vôbec prvýkrát v histórii. Rockets dokázali v závere stretnutia zastaviť ofenzívu domáceho tímu, za 12 minút mu dovolili iba 12 bodov, pričom sami nastrieľali 25. Warriors mali v posledných sekundách ešte dve možnosti dostať duel aspoň do predĺženia, ale Klay Thompson a po ňom Stephen Curry minuli cieľ.vyhlásil kouč Rockets Mike D'Antoni.Domácim nestačil ani výkon Curryho, ktorý bol opäť najlepší strelec Warriors s 28 bodmi. Kevin Durant ho podporil 27 bodmi a 12 doskokmi.citovala agentúra AP Stevea Kerra, trénera Golden State. Piaty duel je na programe v noci na piatok o 3.00 SELČ.