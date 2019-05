Houston zdolal obhajcu Golden State a znížil stav série

2. kolo play off NBA



3. zápas semifinále Západnej konferencie:



HOUSTON ROCKETS - GOLDEN STATE WARRIORS 126:121 pp (25:26, 33:23, 33:35, 21:28 - 14:9)



Najviac bodov: Harden 41, Gordon 30, Paul 14 - Durant 46, D. Green 19 (11 doskokov, 10 asistencií), Curry 17, 18.169 divákov.



/stav série: 1:2/

New York 5. mája (TASR) - Basketbalisti obhajcu titulu Golden State Warriors prehrali v 3. zápase semifinále Západnej konferencie play off NBA na palubovke Houstonu Rockets 121:126 po predĺžení. V sérii ale stále vedú 2:1 na zápasy.Iba 49 sekúnd pred koncom prvého predĺženia premenil trojku James Harden a hoci jeho rival v súperovom drese Kevin Durant troma trestnými hodmi znížil, Harden ďalším úspešným pokusom zápas rozhodol. Napokon skončil so 41 bodmi, hosťom nestačilo ani 46 bodov Duranta.Hardenovi dobre s 30 bodmi sekundoval Eric Gordon, čo je jeho nové osobné maximum v play off v kariére.citovala agentúra AP trénera domácich Mikea D'Antoniho. Warriors sa mohli oprieť aj o výkon Draymonda Greena, ktorý zaznamenal triple-double (19 bodov, 11 doskokov a 10 asistencií). Green v zápase číslo 2 udrel do tváre Hardena a trafil ho do oboch očí. Aj treťom súboji ich mala hviezda Rockets stále podliate krvou, Hardenov výkon to ale neznížilo. "Prehrali nás. Myslím si, že Houston hral naozaj veľmi dobre. Vyhrať si zaslúžili," zhodnotil tréner Golden State Steve Kerr.Zápas číslo štyri je na programe v noci na utorok opäť v Houstone. Následne sa séria presunie do Kalifornie.