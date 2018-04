NBA: Houston zdolal v 1. zápase play off Minnesotu

Play off NBA - 1. kolo:



štvrťfinále Východnej konferencie - prvé zápasy:



BOSTON CELTICS - MILWAUKEE BUCKS 113:107 pp (29:17, 15:30, 26:19, 29:33 - 14:8)

najviac bodov: Horford 24 (12 doskokov), Rozier 23, Morris 21 - Antetokounmpo 35 (13 doskokov), Middleton 31, Brogdon 16, 18.624 divákov

/stav série: 1:0/



CLEVELAND CAVALIERS - INDIANA PACERS 80:98 (14:33, 24:22, 27:18, 15:25)

najviac bodov: James 24 (12 asistencií, 10 doskokov), Smith 15, Nance 10 - Oladipo 32, Turner 16, Bogdanovič 15, 20.562 divákov

/stav série: 0:1/



štvrťfinále Západnej konferencie - prvé zápasy:



OKLAHOMA CITY THUNDER - UTAH JAZZ 116:108 (25:25, 29:23, 27:24, 35:36)

najviac bodov: George 36, Westbrook 29 (13 doskokov), Anthony 15 - Mitchell 27 (10 doskokov), Gobert 14, Rubio, Crowder a Ingles po 13, 18.203 divákov

/stav série: 1:0/



HOUSTON ROCKETS - MINNESOTA TIMBERWOLVES 104:101 (27:21, 27:26, 22:25, 28:29)

najviac bodov: Harden 44, Capela 24 (12 doskokov), Paul 14 - Wiggins 18, Rose 16, Teague a Crawford po 15, 18.055 divákov

/stav série: 1:0/

New York 16. apríla (TASR) - V úvodnom zápase 1. kola play off zámorskej NBA vyhrali basketbalisti Houstonu na domácej palubovke nad Minnesotou 104:101. Ústredný hráč duelu bol v noci na pondelok domáci James Harden, ktorý nastrieľal 44 bodov.citovala Hardena agentúra AP.LeBron James si pripísal 20. triple double vo vyraďovacej fáze v kariére, no jeho Cleveland podľahol doma Indiane 80:98. James hrá v trinástom play off NBA, v úvodnom zápase neuspel prvýkrát. Cavaliers prehrali v prvom stretnutí prvého kola play off po ôsmich rokoch.Boston sa dostal do vedenia v sérii proti Milwaukee, keď vyhral 113:107 po predĺžení. Hosťom nestačilo ani 35 bodov a 13 doskokov Giannisa Antetokounmpa.Hráči Oklahomy City si poradili s Utahom 116:108. V drese víťazných domácich sa zaskvel 36 bodmi Paul George.