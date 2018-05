NBA: Houston zdolal v piatom zápase Golden State, finále má na dosah

Play off NBA:



Finále Západnej konferencie - 5. zápas:



HOUSTON ROCKETS - GOLDEN STATE WARRIORS 98:94 (23:17, 22:28, 26:27, 27:22)



Najviac bodov: Gordon 24, Paul 20, Harden 19 - Durant 29, Thompson 23, Curry 22, 18.208 divákov.



/stav série: 3:2/

New York 25. mája (TASR) - Basketbalisti Houstonu Rockets sú jediný krok od postupu do finále play off NBA. V noci na piatok zdolali v piatom dueli finále Západnej konferencie obhajcu trofeje Golden State Warriors 98:94 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú 3:2. Svoj postup môžu spečatiť v noci na nedeľu v šiestom stretnutí, ktoré sa hrá na palubovke Golden State.Pre Warriors to môže znamenať, že sa do finále profiligy nedostanú prvýkrát od roku 2014.citovala agentúra AP oporu hostí Stephena Curryho. Hosťom nepomohlo ani 29 bodov najlepšieho strelca zápasu Kevina Duranta.Houstonu sa v závere zranil veterán Chris Paul a je otázne, či zasiahne do nedeľňajšieho duelu.vyhlásil tréner "rakiet" Mike D'Antoni. Domácich potiahol k výhre náhradník Eric Gordon, ktorý nastrieľal 24 bodov.