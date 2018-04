1. kolo play off NBA



štvrťfinále Východnej konferencie - 2. zápas:



Cleveland - Indiana 100:97



/stav série: 1:1/







štvrťfinále Západnej konferencie - 2. zápasy:



Oklahoma City - Utah 95:102



/stav série: 1:1/







Houston - Minnesota 102:82



/stav série: 2:0/

New York 19. apríla (TASR) - Basketbalisti Houstonu Rockets zdolali v noci na štvrtok v druhom stretnutí 1. kola play off NBA na domácej palubovke Minnesotu Timberwolves 102:82 a v sérii vedú už 2:0 na zápasy. Séria sa teraz presúva do Minneapolisu, tretí duel je na programe v noci na nedeľu (1.30 SELČ).