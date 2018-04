NBA: Indiana otočila duel s Clevelandom, James sa zapísal do histórie

1. kolo play off NBA



štvrťfinále Východnej konferencie - 3. zápasy:



Indiana - Cleveland 92:90

/stav série: 2:1/



Washington - Toronto 122:103

/stav série: 1:2/



Milwaukee - Boston 116:92

/stav série: 1:2/

New York 21. apríla (TASR) - Basketbalisti Indiany zdolali v noci na sobotu v treťom stretnutí 1. kola play off NBA na domácej palubovke Cleveland 92:90 a v sérii vedú 2:1 na zápasy. Pacers prehrávali v polovici duelu už o 17 bodov, no dokázali skóre otočiť. Obrat režíroval Bojan Bogdanovič, ktorý dokončil zápas s 30 bodmi.Cavaliers nepomohlo ani 28 bodov a 12 doskokov LeBrona Jamesa, ten sa stal po legendárnom Michaelovi Jordanovi iba druhým hráčom profiligovej histórie, ktorý v play off zaznamenal 100-krát double-double.