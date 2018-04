NBA: Jeff Hornacek skončil ako tréner New Yorku Knicks

Hornacek v NBA pôsobil ako asistent trénera Utahu Jazz, potom bol hlavným koučom vo Phoenixe Suns (2013-2016). Do New Yorku prišiel v roku 2016.

New York 12. apríla (TASR) - Vedenie basketbalového klubu NBA New Yorku Knicks ukončilo spoluprácu s hlavným trénerom Jeffom Hornacekom. Ten viedol mužstvo dve sezóny.



Pre agentúru AP potvrdil informáciu anonymný zdroj z klubu, keďže odchod 54-ročného kouča ešte nie je oficiálny. Vedenie Knicks sa pre tento krok rozhodlo preto, lebo mužstvo sa dva roky za sebou nedostalo do play off. New York v záverečnom zápase základnej časti ročníka 2017/18 zdolal Cleveland 110:98, ale bola to len jeho 29. výhra v sezóne. V tabuľke Východnej konferencie skončili Knicks na 11. mieste.



Hornacek v NBA pôsobil ako asistent trénera Utahu Jazz, potom bol hlavným koučom vo Phoenixe Suns (2013-2016). Do New Yorku prišiel v roku 2016. Celkovo má na konte v profilige ako tréner na konte 161 výhier a 216 prehier. Ešte nikdy sa mu nepodarilo dostať tím do play off.