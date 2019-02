NBA: Lakers padli vo Philadelphii, Jamesovi tesne uniklo triple-double

Sumáre - NBA:



DALLAS MAVERICKS - PORTLAND TRAIL BLAZERS 102:101 (25:24, 22:33, 31:35, 24:9)



Najviac bodov: Dončič 28, Hardaway 24, Powell 13 - Lillard 30 (6 trojok), Nurkič 18 (10 doskokov), McCollum 14, 20.340 divákov.



PHILADELPHIA 76ERS - LOS ANGELES LAKERS 143:120 (39:40, 37:27, 33:27, 34:26)



Najviac bodov: Embiid 37 (14 doskokov), Harris 22, Redick 21 - Kuzma 39 (5 trojok), McGee 21 (13 doskokov), Ingram 19, 20.683 divákov.



SACRAMENTO KINGS - PHOENIX SUNS 117:104 (33:23, 30:21, 24:28, 30:32)



Najviac bodov: Bagley 32, Hield 18, Fox 17 - Booker 27, Jackson 18, Ayton 16, 17.583 divákov.



ATLANTA HAWKS - ORLANDO MAGIC 108:124 (25:26, 23:37, 26:35, 34:26)



Najviac bodov: Len 16, Huerter a Collins po 15 - Vučevič 19 (12 doskokov), Ross 18, Fournier a Isaac po 17, 13.370 divákov.



GOLDEN STATE WARRIORS - MIAMI HEAT 120:118 (24:34, 30:25, 36:23, 30:36)



Najviac bodov: Durant 39, Thompson 29 (6 trojok), Curry 25 (5 trojok) - Richardson 37 (8 trojok), Waiters 24 (6 trojok), Winslow 22, 19.596 divákov.

New York 11. februára (TASR) - Basketbalisti Philadelphie na domácej palubovke zdolali v nedeľňajšom stretnutí NBA Los Angeles Lakers 143:120. Ťahúňom domácich bol Joel Embiid s 37 bodmi a 14 doskokmi. Celkovo sa ofenzíve 76ers darilo, keď až šiesti hráči pokorili desaťbodovú hranicu.Hosťom nepomohol ani hviezdny LeBron James, ktorého delila od triple-double jediná asistencia. Do štatistík si pripísal osemnásť bodov a pridal desať doskokov. V drese Lakers sa blysol Kyle Kuzma s 39 bodmi.zavtipkoval Embiid, jeho štart bol pritom otázny, keďže bojoval so zažívacími problémami. Philadelphia sa netají v tejto sezóne veľkými ambíciami. S 36 víťazstvami je na štvrtom mieste vo Východnej konferencii a zrejme jej neunikne play off." skonštatoval LeBron James.Obhajca titulu Golden State doma zvíťazil nad Miami 120:118. Warriors pritom prehrávali po prvom polčase a aj 51 sekúnd pred koncom zápasu. Hviezdou Golden State sa stal Kevin Durant, ktorý trojkou vyrovnal v závere duelu, celkovo nazbieral 39 bodov. "povedal Durant podľa agentúry AP. Jeho tím uspel štvrtýkrát za sebou a je na čele Západnej konferencie s bilanciou 40 - 15.