NBA: LeBron James nastúpi proti Leonardovi už v úvodný deň sezóny

Washington 13. augusta (TASR) - Vedenie zámorskej basketbalovej NBA zverejnilo kompletný harmonogram zápasov sezóny 2019/2020. Ročník odštartuje v utorok 22. októbra zápasmi Toronto - New Orleans a Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers.



Rozpis zápasov v mediálne najsledovanejší deň 25. decembra je známy už dlhšie. Teraz sa fanúšikovia dozvedeli, že na súboj úradujúceho MVP finále Kawhiho Leonarda proti LeBronovi Jamesovi nemusia čakať až do Vianoc, ale uskutoční sa už v prvý deň súťaže. Okrem losangelského derby sa na úvod predstaví aj draftová jednotka Zion Williamson. Jeho omladení "pelikáni" vstúpia do novej éry bez Anthonyho Davisa na palubovke obhajcu titulu z Toronta.



Už 28. októbra si dlhoročná opora Oklahomy City Russell Westbrook zahrá proti bývalému klubu v novom drese Houstonu. V stredu 27. novembra zavíta premiérovo Kyrie Irving ako hráč Brooklynu do Bostonu a v ten istý deň aj Anthony Davis z Lakers do New Orleansu. Kawhi Leonard sa s Clippers vráti do Toronta 11. decembra a Paul George príde s rovnakým družstvom na palubovku predošlého zamestnávateľa Oklahomy 22. decembra. Správu zverejnil portál ESPN.