NBA: LeBron James podpísal s Lakers 4-ročný kontrakt na 154 mil. USD

Štvornásobný najužitočnejší hráč súťaže sa stal hráčom klubu, ktorý získal v profilige 16 majstrovských titulov, ale v súčasnosti už iba spomína na niekdajšie slávne časy.

Los Angeles 2. júla (TASR) - LeBron James definitívne opúšťa Cleveland Cavaliers a v rámci zámorskej NBA zamieril do Los Angeles Lakers. Hviezdny americký basketbalista sa dohodol s kalifornským klubom na štvorročnom kontrakte v celkovej hodnote 154 miliónov dolárov. Informovala o tom agentúra AP.



Štvornásobný najužitočnejší hráč súťaže sa stal hráčom klubu, ktorý získal v profilige 16 majstrovských titulov, ale v súčasnosti už iba spomína na niekdajšie slávne časy. Podpis zmluvy definitívne ukončil niekoľkomesačné špekulácie ohľadom budúcnosti 33-ročného Jamesa, médiá ho spájali aj s možným odchodom do Philadelphie či Houstonu.



S Clevelandom, kde v roku 2003 odštartoval svoju kariéru v NBA, sa James rozlúčil už druhýkrát. Po štvorročnom angažmáne v Miami, s ktorým získal v rokoch 2012 a 2013 dva tituly, sa pred štyrmi rokmi do tímu Cavaliers vrátil. Predvlani ho priviedol k historickému triumfu v lige. Navyše s ním bol zakaždým v uplynulých štyroch sezónach vo finále play off.