NBA: Los Angeles Lakers porazil New Orleans, James dal 33 bodov

Basketbalista Los Angeles Lakers LeBron James (uprostred) smečuje do koša v zápase zámorskej basketbalovej NBA Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans v Los Angeles 27. februára 2019.

Na víťazstve mal veľkú zásluhu autor 33 bodov LeBron James, sekundoval mu Brandon Ingram s 23 bodmi. Lakers uspeli po dvoch prehrách.

New York 28. februára (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zdolali v noci na štvrtok v domácom stretnutí NBA New Orleans Pelicans 125:119.



NBA - výsledky:

Charlotte - Houston 113:118, Atlanta - Minnesota 131:123 pp, Brooklyn - Washington 116:125, Miami - Golden State 126:125, Boston - Portland 92:97, Memphis - Chicago 107:109, Dallas - Indiana 110:101, San Antonio - Detroit 105:93, Utah - Los Angeles Clippers 111:105, Sacramento - Milwaukee 140:141 pp, Los Angeles Lakers - New Orleans 125:119