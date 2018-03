NBA: Lue dočasne odstúpil z postu trénera Clevelandu

Štyridsaťročného Luea trápia bolesti hrude a nespavosť.

Cleveland 19. marca (TASR) - Tyronn Lue dočasne odstúpil z funkcie trénera basketbalistov Clevelandu Cavaliers. Pred štartom play off NBA by sa však chcel opäť vrátiť na lavičku.



Lue má už dlhší čas zdravotné problémy, sobotňajší zápas proti Chicagu odkoučoval iba do polovice. "Po celej plejáde konzultácií s lekármi a naším generálnym manažérom sme usúdili, že pre tím a moje zdravie bude najlepšie, keď sa na nejaký čas stiahnem," uviedol tréner vo vyhlásení. Informácie priniesla stránka ESPN.



Štyridsaťročného Luea trápia bolesti hrude a nespavosť. Mužstvo dočasne povedie jeho asistent Larry Drew.