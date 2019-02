NBA: Gasol do Toronta výmenou za Valanciunasa, Wrighta a Milesa

Marc Gasol strávil v Memphise 11 sezón a trikrát bol účastníkom Zápasu hviezd. V roku 2013 ho vyhlásili za najlepšieho defenzívneho hráča profiligy.

Los Angeles 8. februára (TASR) - Španielsky basketbalista Marc Gasol by sa mal v zámorskej NBA sťahovať z Memphisu do Toronta. Podľa ESPN ho vedenie Grizzlies vymení za Jonasa Valanciunasa, Delon Wrighta, CJ Milesa a výber v drafte v roku 2024.



Markelle Fultz, draftová jednotka z roku 2017, zamieri z Philadelphie do Orlanda, opačným smerom poputuje Jonathon Simmons. Informovala o tom agentúra AFP.