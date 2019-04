NBA: Memphis odvolal trénera J.B. Bickerstaffa

Spolu s ním skončil na pozícii generálneho manažéra Chris Wallace, ktorý sa presunul na pozíciu klubového skauta

Los Angeles 12. apríla (TASR) - Vedenie Memphisu Grizzlies odvolalo z funkcie trénera J.B. Bickerstaffa, ktorému sa v tejto sezóne nepodarilo priviesť tím do play off zámorskej NBA. Spolu s ním skončil na pozícii generálneho manažéra Chris Wallace, ktorý sa presunul na pozíciu klubového skauta, informovala agentúra AFP.



"Museli sme siahnuť k týmto opatreniam s cieľom priviesť náš tím na úspešnú cestu. Verím, že nový tréner priniesie do mužstva novú energiu," vyhlásil prezident Memphisu Robert Pera. Pod vedením Bickerstaffa obsadili Grizzlies 12. miesto v tabuľke Západnej konferencie s bilanciou 33 víťazstiev a 49 prehier.