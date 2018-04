NBA: Miami zastavilo 17-zápasovú víťaznú šnúru Philadelphie

play off NBA - 1. kolo:



štvrťfinále Východnej konferencie - druhý zápas:



Philadelphia - Miami 103:113



/stav série: 1:1/







štvrťfinále Západnej konferencie - druhý zápas:



Golden State - San Antonio 116:101



/stav série: 2:0/

New York 17. apríla (TASR) - Basketbalisti Philadelphie 76ers prehrali v noci na utorok v druhom zápase 1. kola play off zámorskej NBA s Miami Heat 103:113. Stav série je pred sťahovaním sa do arény Miami vyrovnaný 1:1.Sixers prišli o 17-zápasovú víťaznú sériu, ktorá trvala vyše mesiaca, presne od 16. marca a triumfu nad New Yorkom Knicks v základnej časti súťaže.Obhajca titulu Golden State Warriors zvládol aj druhý domáci duel štvrťfinálovej série play off Západnej konferencie, nad San Antoniom Spurs zvíťazil 116:101.