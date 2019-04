NBA: Milwaukee, Boston a Houston vedú v 1. kole play off 2:0 na zápasy

1. kolo play off NBA

štvrťfinále Východnej konferencie - 2. zápasy:



BOSTON CELTICS - INDIANA PACERS 99:91 (29:33, 23:17, 16:29, 31:12)

Najviac bodov: Irving 37, Tatum 26, Hayward 13 - Bogdanovič 23, Young 15, Evans a Collison po 13, 18.624 divákov.

/stav série: 2:0/



MILWAUKEE BUCKS - DETROIT PISTONS 120:99 (38:27, 20:32, 35:17, 27:23)

Najviac bodov: Bledsoe 27, Antetokounmpo 26 (12 doskokov), Middleton 24 - Kennard 19, Jackson a Drummond (16 doskokov) po 18, 17.513 divákov.

/stav série: 2:0/



štvrťfinále Západnej konferencie - 2. zápas:



HOUSTON ROCKETS - UTAH JAZZ 118:98 (39:19, 31:25, 25:23, 23:31)

Najviac bodov: Harden 32 (10 asistencií, 13 doskokov), Paul 17, Tucker a Gordon po 16 - O'Neale a Rubio po 17, Favors 14 (12 doskokov), 18.055 divákov.

/stav série: 2:0/

New York 18. apríla (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks zdolali v noci na štvrtok v druhom súboji štvrťfinále play off Východnej konferencie NBA Detroit 120:99 a v sérii vedú už 2:0 na zápasy.Rovnaký je stav aj v sérii 1. kola play off medzi Bostonom a Indianou, v druhom stretnutí Celtics zvíťazili doma 99:91. Vo štvrťfinále Západnej konferencie vedie Houston nad Utahom takisto 2:0 na zápasy, Rockets vyhrali v noci 118:98.V drese domácich "rakiet" sa prezentoval svojím tretím triple double v kariére vo vyraďovacej fáze James Harden. V zápase si pripísal 32 bodov, 10 asistencií a 13 doskokov.citovala Hardena agentúra AP.