NBA: Milwaukee Bucks postupuje do semifinále Východnej konferencie

1. kolo play off NBA

štvrťfinále Východnej konferencie:



4. zápas



Detroit - Milwaukee 104:127



/konečný stav série: 0:4/



štvrťfinále Západnej konferencie:



4. zápas



Utah - Houston 107:91



/stav série: 1:3/

New York 23. apríla (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks sa suverénnym spôsobom prebojovali do semifinále Východnej konferencie zámorskej NBA. Vo štvrtom zápase 1. kola play off zvíťazili na palubovke Detroitu Pistons 127:104 a v celej sérii triumfovali 4:0.Bucke prešli cez úvodné kolo vyraďovačky po prvý raz od roku 2001. Ich ústrednou postavou bol Giannis Antetokounmpo - autor 41 bodov. Hráči Utahu Jazz zdolali vo štvrtom zápase štvrťfinále Západnej konferencie Houston Rockets 107:91 a znížili stav série na 1:3.