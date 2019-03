Sumáre NBA:



CLEVELAND CAVALIERS - DETROIT PISTONS 93:129 (23:42, 15:29, 34:29, 21:29)

Najviac bodov: Sexton 16, Nance a Clarkson po 11 - Kennard 26 (6 trojok), Jackson 24, Ellington 15, 19.432 divákov



INDIANA PACERS - ORLANDO MAGIC 112:117 (27:27, 33:28, 27:28, 25:34)

Najviac bodov: Bogdanovič 25, Collison 23 (10 asistencií), Joseph 14 - Vučevič 27, Ross 23, Fournier 19, 17.923 divákov



MIAMI HEAT - BROOKLYN NETS 117:88 (28:23, 26:21, 30:20, 33:24)

Najviac bodov: Olynyk 25, Jones 18, McGruder 17 - Harris 15, Kurucs 11, Dinwiddie a Russell po 10, 19.600 divákov



DALLAS MAVERICKS - MEMPHIS GRIZZLIES 81:111 (21:33, 28:29, 18:28, 14:21)

Najviac bodov: Dončič 22, Powell 13, Hardaway 10 - Valančiunas 20 (10 doskokov), Bradley a Carter po 15, 20.233 divákov



PHILADELPHIA 76ERS - GOLDEN STATE WARRIORS 117:120 (32:31, 35:24, 23:38, 27:27)

Najviac bodov: Simmons 25 (11 asistencií, 15 doskokov), Scott 22 (6 trojok), Butler 21 - Durant 34, Curry 28 (5 trojok), Cousins 25, 20.624 divákov



SAN ANTONIO SPURS - OKLAHOMA CITY THUNDER 116:102 (38:25, 34:38, 20:15, 24:24)

Najviac bodov: Aldridge 27 (10 doskokov), Gay 22, DeRozan 18 - Westbrook 19, Schröder 18, Adams 17 (13 doskokov), 18.439 divákov



DENVER NUGGETS - NEW ORLEANS PELICANS 112:120 (39:27, 32:40, 22:29, 19:24)

Najviac bodov: Murray a Jokič po 20, Millsap 16 - Holiday 29, Randle 28 (10 doskokov), Jackson 16, 19.000 divákov



PHOENIX SUNS - LOS ANGELES LAKERS 118:109 (33:26, 33:33, 29:19, 23:31)

Najviac bodov: Ayton 26 (10 doskokov), Booker 25, Jackson 16 - James 27 (16 asistencií), Ingram 25, McGee 21, 18.055 divákov



UTAH JAZZ - MILWAUKEE BUCKS 115:111 (23:26, 30:20, 20:32, 42:33)

Najviac bodov: Mitchell 46 (5 trojok), Favors 23 (18 doskokov), Ingles 14 - Antetokounmpa 43 (14 doskokov), Middleton 29, Lopez 16, 18.306 divákov

New York 3. marca (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks prehrali v noci na nedeľu v zámorskej NBA na palubovke Utahu Jazz 111:115. Líder súťaže tak ukončil sériu víťazstiev, ktorá sa zastavila na čísle sedem.Utah ešte v štvrtej štvrtine prehrával o 17 bodov, no dokázal nepriaznivý stav otočiť a vybojoval štvrtú výhru za sebou. Potiahol ho k nej najmä mladík Donovan Mitchell, ktorý si so 46 bodmi utvoril nové kariérne maximum.povedal Mitchell. Ten mohol 12,7 sekundy pred koncom definitívne rozhodnúť, ale minul dva trestné hody. O štyri sekundy to však napravil.dodal Mitchell.Na opačnej strane hviezdil Giannis Antetokounmpo. Tradičný ostrostrelec sa prezentoval 43 bodmi a pridal 14 doskokov. "Bol to zápas na úrovni play off. Súper bol aktívny v ofenzíve a my sme ho nedokázali zastaviť," uviedol Antetokounmpo podľa agentúry AP.Golden State Warriors zlomili prekliatie z predošlých dvoch zápasov proti tímom z Východnej konferencie. Na palubovke Philadelphie 76ers zvíťazili 120:117. Kevin Durant sa v drese hostí blysol 34 bodmi, 25 pridal DeMarcus Cousins. Stephen Curry síce nastrieľal 28 bodov, ale výkonom sklamal. Nazbieral nezvykle veľa faulov a počas niektorých striedaní bol neviditeľný.povedal po zápase Curry.Domáci sa museli zaobísť bez opory Joela Embiida, ktorý pre zranenie kolena chýbal v piatom dueli za sebou. Úradujúcemu šampiónovi zase chýbal Klay Thomson, ten si zranil koleno vo štvrtkovom stretnutí v Orlande.