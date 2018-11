NBA: Milwaukee s prvou prehrou v sezóne, Embiid zaznamenal 41 bodov

výsledky:

Boston - Milwaukee 117:113, Atlanta - Sacramento 115:146, Charlotte - Oklahoma City 107:111, Cleveland - Denver 91:110, Philadelphia - LA Clippers 122:113, Portland - New Orleans 132:119

New York 2. novembra (TASR) - Basketbalisti Philadelphie 76ers zvíťazili v noci na piatok v zámorskej NBA nad Los Angeles Clippers 122:113. Veľkou mierou sa o to pričinil Joel Embiid, ktorý zaznamenal 41 bodov a 13 doskokov. Bol to už jeho šiesty zápas v prebiehajúcej sezóne, v ktorom nazbieral aspoň 30 bodov a desať doskokov.V piatok prišiel o stopercentnú bilanciu v sezóne aj posledný tím, keď Milwaukee Bucks prehrali na palubovke Bostonu 113:117.