NBA: Milwaukee zdolalo Boston a vynútilo si rozhodujúci siedmy zápas

1. kolo play off NBA



štvrťfinále Východnej konferencie - 6. zápas:



MILWAUKEE BUCKS - BOSTON CELTICS 97:86 (22:24, 26:15, 26:26, 23:21)

Najviac bodov: Antetokounmpo 31 (14 doskokov), Middleton a Brogdon po 16 - Tatum 22, Rozier 16, Marc. Morris a Brown po 14, 18.717 divákov.

/stav série: 3:3/

New York 27. apríla (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks zvíťazili v noci na piatok v šiestom stretnutí 1. kola play off Východnej konferencie NBA na domácej palubovke nad Bostonom Celtics 97:86 a vyrovnali stav série na 3:3. K triumfu ich 31 bodmi potiahol Grék Giannis Antetokounmpo. Rozhodujúci zápas číslo 7 sa bude hrať v noci na nedeľu v Bostone.Antetokounmpo k bodom pridal aj 14 doskokov. Hostia mali slabú druhú štvrtinu, v polčase prehrávali o 9 bodov a v druhom dejstve sa nedokázali so stratou vyrovnať.citovala agentúra AP Gréka, ktorému so 16 bodmi dobre sekundovali Khris Middleton a Malcolm Brogdon.povedal tréner Buck Joe Prunty.Celtics sa nedarila streľba za tri body.zhodnotil tréner Bostonu Brad Stevens. Víťaz rozhodujúceho duelu v sérii nastúpi v 2. kole proti Philadelphii.