NBA: Milwaukee zdolalo Boston, Hardenova séria pokračuje

NBA - sumáre:

CLEVELAND CAVALIERS - PHOENIX SUNS 111:98 (23:28, 32:23, 22:21, 34:26)



Najviac bodov: Osman 19, Love 16 (11 doskokov), Žižič 15 (12 doskokov), Clarkson 15 - Booker 30, Oubre 23, Ayton 13, 19.022 divákov.





PHILADELPHIA 76ERS - MIAMI HEAT 106:102 (29:21, 28:29, 16:25, 33:27)



Najviac bodov: Harris 23 (11 doskokov), Simmons 21, Marjanovič 19 (12 doskokov) - Wade 19, Waiters 18, Olynyk 15, 20.505 divákov.





BROOKLYN NETS - PORTLAND TRAIL BLAZERS 99:113 (21:23, 29:27, 22:34, 27:29)



Najviac bodov: Crabbe 17, Davis 15 (10 doskokov), Russell 14 - Nurkič 27 (12 doskokov), McCollum 21, Kanter 18, 17.732 divákov.





MILWAUKEE BUCKS - BOSTON CELTICS 98:97 (20:22, 33:25, 19:21, 26:29)



Najviac bodov: Antetokounmpo 30 (13 doskokov), Middleton 15 (13 doskokov), Brogdon 15 - Irving 22, Horford 21 (17 doskokov), Tatum 17 (10 doskokov), 17.926 divákov.





GOLDEN STATE WARRIORS - SACRAMENTO KINGS 125:123 (35:30, 25:32, 29:29, 36:32)



Najviac bodov: Curry 36, Durant 28, Thompson 18 - Bagley 28 (14 doskokov), Hield 19, Fox 18, 19.596 divákov.





LOS ANGELES LAKERS - HOUSTON ROCKETS 111:106 (22:32, 30:26, 31:32, 28:16)



Najviac bodov: James 29 (11 doskokov), Ingram 27 (13 doskokov), Kuzma 18 - Harden 30, Paul 23 (10 doskokov), Gordon 14, 18.997 divákov.

New York 22. februára (TASR) - Basketbalisti Milwaukee zvíťazili vo štvrtkovom šlágri šesťzápasového programu zámorskej NBA nad Bostonom 98:97. Bucks si tretím triumfom po sebe upevnili prvé miesto v tabuľke Východnej konferencie i celej súťaže.Ich ťahúňom bol opäť Giannis Antetokounmpo, ktorý v prvom zápase po prestávke vyplnenej exhibíciou All Star zaznamenal 30 bodov, z nich 12 v záverečnej štvrtine. Okrem toho sa prezentoval trinástimi doskokmi a šiestimi asistenciami.Najslabší tím súťaže Phoenix utrpel už 16. prehru po sebe, tentoraz bol nad jeho sily Cleveland (98:111). Suns čakajú na víťazstvo od 13. januára, keď zdolali Denver 102:93.Dvojnásobný obhajca titulu Golden State si v dramatickom súboji poradil so Sacramentom 125:123 aj vďaka 36 bodom Stephena Curryho.Líder Houstonu James Harden už v 32. zápase po sebe pokoril métu 30 bodov, čím sa v tejto štatistike zaradil na druhé miesto hisorických tabuliek. Absolútny rekord celej súťaže drží Wilt Chamberlain, ktorý nastrieľal 30 a viac bodov v 65 po sebe idúcich zápasoch od novembra 1961 do februára 1962.