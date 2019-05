NBA: Milwaukee zdolalo Toronto 125:103

3. kolo play off NBA



2. zápas finále Východnej konferencie:



MILWAUKEE BUCKS – TORONTO RAPTORS 125:103 (35:21, 29:18, 31:39, 30:25)



Najviac bodov: Antetokounmpo 30 (17 doskokov), Ilyasova 17, Mirotič 15 – Leonard 31, Lowry 15, Powell 14, 17.570 divákov.



/stav série: 2:0/

Milwaukee 18. mája (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks zvíťazili v noci na sobotu v druhom zápase finále Východnej konferencie zámorskej NBA nad Torontom Raptors 125:103 a v sérii vedú 2:0. Hviezdou zápasu bol Giannis Antetokounmpo, ktorý zaznamenal 30 bodov a 17 doskokov.Bucks sa dostali hneď v úvode duelu do 9-bodového vedenia a zápas už zo svojich rúk nepustili.zhodnotil Marc Gasol. Po polčase prehrávalo Toronto už o priepastných 25 bodov, najviac v tomto ročníku.povedal Antetokounmpo kandidát na zisk trofeje pre najužitočnejšieho hráča a najlepšie brániaceho hráča roka.Hviezde tímu výborne sekundovali hráči z lavičky, ktorí nazbierali dovedna 31 bodov.povedal tréner Milwaukee Mike Budenholzer.zhodnotil výkon “raptorov“ tréner Nick Nurse. “Bucks“ naplno využili výhodu domáceho prostredia a do Kanady poletia s vedením 2:0 na zápasy. V prípade postupu by si Milwaukee zahralo vo finále NBA po 45 rokoch. Zápas je na programe v noci na pondelok o 01.00 SELČ.