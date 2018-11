NBA: Murray 48 bodmi potiahol Denver k výhre nad Bostonom

NBA - sumáre:



DETROIT PISTONS - MIAMI HEAT 115:120 pp (27:28, 26:25, 27:34, 25:18 - 10:15)



Najviac bodov: Drummond (24 doskokov) a R. Jackson po 25, Griffin 24 (15 doskokov) - Richardson 27, Dragič 21, Wade 18, 14.148 divákov.



INDIANA PACERS - HOUSTON ROCKETS 94:98 (22:29, 33:24, 20:16, 19:29)



Najviac bodov: Oladipo 28, Sabonis 17, Evans a B. Bogdanovič po 11 - Harden 28, Capela 18 (10 doskokov), Ennis 13, 14.735 divákov.



ORLANDO MAGIC - CLEVELAND CAVALIERS 102:100 (30:21, 28:26, 12:32, 32:21)



Najviac bodov: A. Gordon 23, Ross a Fournier po 15 - Hill 22, Thompson 19 (16 doskokov), Clarkson a J.R. Smith po 14, 15.009 divákov.



NEW YORK KNICKS - CHICAGO BULLS 115:116 2xpp (21:24, 26:23, 25:31, 30:24 - 6:6, 7:8)



Najviac bodov: Kanter 23 (24 doskokov), Trier 21, Dotson 18 - LaVine 41, Blakeney 17, J. Parker 15, 19.812 divákov.



OKLAHOMA CITY THUNDER - NEW ORLEANS PELICANS 122:116 (36:28, 26:35, 38:23, 22:30)



Najviac bodov: P. George 23, Schröder 22, Adams 18 - Randle 26, Holiday 22 (14 asistencií), A. Davis 20, 18.203 divákov.



DENVER NUGGETS - BOSTON CELTICS 115:107 (19:34, 35:22, 34:25, 27:26)



Najviac bodov: J. Murray 48, Lyles a G. Harris po 13 - Irving 31, Tatum a J. Brown po 15, 19.520 divákov.



UTAH JAZZ - TORONTO RAPTORS 111:124 (31:30, 23:35, 18:29, 39:30)



Najviac bodov: Burks 22, Gobert 14 (12 doskokov), Crowder 12 - Anunoby, VanVleet, Ibaka a Lowry (11 asistencií) po 17, 18.306 divákov.



GOLDEN STATE WARRIORS - MEMPHIS GRIZZLIES 117:101 (29:31, 29:27, 34:15, 25:28)



Najviac bodov: K. Thompson 27, Durant 22, Curry 19 - Brooks 18, Mack a J. Jackson po 15, 19.596 divákov.



LOS ANGELES CLIPPERS - MINNESOTA TIMBERWOLVES 120:109 (31:33, 32:26, 29:25, 28:25)



Najviac bodov: Gallinari a T. Harris (10 doskokov) po 22, L. Williams 20 - Rose 21, Butler a Towns (12 doskokov) po 20, 16.564 divákov.

Washington 6. novembra (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors zdolali v noci na utorok v domácom stretnutí NBA Memphis Grizzlies 117:101. Obhajcovia titulu dosiahli desiate víťazstvo v sezóne a sú na čele Západnej konferencie, utrpeli jedinú prehru.K úspechu Golden State pomohol Klay Thompson 27 bodmi, Kevin Durant prispel 22 bodmi. Warriors, ktorí zvíťazili ôsmykrát za sebou, prežívajú druhý najlepší vstup do sezóny v klubovej histórii. Lepší boli iba pred tromi rokmi, keď sezónu odštartovali rekordnými 24 triumfami v sérii.Ústrednou postavou noci bol kanadský mladík Jamal Murray, ktorý životným výkonom 48 bodov zrežíroval výhru Denveru nad Bostonom 115:107. Dvadsaťjedenročný rozohrávač zažiaril najmä v záverečnej štvrtine, v ktorej nastrieľal 19 bodov. "povedal Murray podľa ESPN. Nuggets majú najlepší štart do sezóny od ročníka 1976/1977, bilanciu si zlepšili na deväť víťazstiev pri jedinej prehre. Doma zdolali všetkých šesť súperov vrátane šampióna Golden State.Oklahoma City uspela nad New Orleans 122:116, v tretej časti sa však domácim zranil hlavný ťahúň Russell Westbrook. Zo zápasu odkrivkal pre problémy s ľavým členkom, keď pri doskoku dopadol na chodidlo Anthonyho Davisa.