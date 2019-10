NBA: Na štarte je veľa ambicióznych kandidátov, Toronto sa oslabilo

Bratislava 22. októbra (TASR) - Fanúšikovia zámorskej basketbalovej NBA žijú na štarte 74. sezóny v očakávaní jedného z najvyrovnanejších a najnevyspytateľnejších ročníkov. V noci z utorka na stredu SELČ je na programe losangeleské derby medzi Clippers a Lakers i zápas Toronta proti New Orleans. Práve kanadské družstvo obhajuje titul, no jeho káder sa oslabil.



Ani zisk titulu nestačil Raptors na udržanie Kawhiho Leonarda. Najužitočnejšiemu hráčovi finále v lete vypršala zmluva a zamieril do svojho rodného mesta a tímu Clippers. Menej slávny klub z Los Angeles sa na príchod Leonarda pripravoval jeden a pol roka, odkedy vymenil do Detroitu svoju vtedajšiu hlavnú hviezdu Blaka Griffina. Rozhodujúcim momentom bolo, že Clippers sa podarilo nečakane priviesť z Thunder aj Leonardovho kamaráta Paula Georga. Do Oklahomy City putovalo namiesto neho rekordné množstvo siedmich draftových položiek. Otázka je, či mladí hráči okolo dvoch hviezd dokážu už v tejto sezóne výkonnostne vyrásť a vybojovať pre Clippers premiérový primát. Leonard sa môže stať prvým hráčom histórie, ktorý získa titul MVP finále s tromi rôznymi tímami. Pred Torontom získal prsteň šampióna aj so San Antoniom.



Aj druhý finalista uplynulého ročníka Golden State Warriors vstúpi do sezóny s menším počtom hviezd, keď prišiel o najlepšieho hráča finále z rokov 2017 a 2018 Kevina Duranta. Brooklyn Nets ponúkli Durantovi štvorročný maximálny kontrakt, hoci celý prvý rok si bude iba liečiť roztrhnutú achilovku. Hráčom Golden State, ktorí sa v lete presunuli do novej haly v San Franciscu, bude podstatnú časť sezóny chýbať aj ďalší kľúčový hráč Klay Thompson, ktorý má poškodené väzy v kolene.



Aj najlepší tím základnej časti v minulom roku Milwaukee Bucks sa mierne oslabil. V lete vypršali zmluvy dvom krídelníkom základnej zostavy a klub z Wisconsinu sa rozhodol "nenafúknuť" svoj rozpočet nad platový strop. V tíme tak naďalej pokračuje iba účastník exhibičného zápasu All Stars a reprezentant USA Khris Middleton, Malcolm Brogdon putoval za tri draftové položky do Indiany.



Naopak, takmer bez zmeny v kádri pokračujú Denver Nuggets. S tímom predĺžil zmluvu na ďalších päť rokov rozohrávač Jamal Murray, ktorý môže spolu s pivotom Nikolom Jokičom doviesť klub k premiérovému prvenstvu v súťaži. Veľkú snahu získať svoj historický titul vyvinul v lete aj ďalší tím spod Skalistých hôr. Utahu Jazz sa podarilo priviesť dlhoročnú hviezdu Memphisu Michaela Conleyho i strelca Bojana Bogdanoviča z Indiany.



Zaujímavým tímom na sledovanie bude aj Philadelphia. Tej sa podarilo dohodnúť s veteránom Alom Horfordom. Ak budú on a aj hviezdny Kamerunčan Joel Embiid zdraví, nebudú mať Sixers v podkošovom priestore konkurenciu.



Obrovskú mediálnu pozornosť priťahujú Los Angeles Lakers. LeBron James sa síce dočkal príchodu Anthonyho Davisa, no Leonarda sa žlto-fialovým získať nepodarilo. Dve veľké hviezdy sú tak v mužstve obklopené prevažne veteránmi a výsledkom môže byť všetko od titulu až po úplný výbuch.



Stredoeurópski fanúšikovia budú určite viac sledovať aj Chicago Bulls, kam prestúpil Čech Tomáš Satoranský a stal sa najlepšie plateným českým športovcom.