NBA: New York zdolal San Antonio a ukončil domácu šnúru prehier

Výsledky:

Toronto - Orlando 98:113, Denver - Los Angeles Clippers 123:96, New York - San Antonio 130:118

New York 25. februára (TASR) - Basketbalisti New Yorku Knicks zvíťazili v noci na pondelok v zámorskej NBA nad San Antoniom 130:118 a ukončili rekordnú 18-zápasovú domácu sériu prehier.Damyean Dotson zaznamenal 27 bodov, Kevin Knox, Dennis Smith a Emmanual Mudiay pridali 19. New York sa naposledy tešil z domáceho triumfu 1. decembra 2018.