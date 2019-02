NBA: Nowitzki a Wade sú dodatočne v nominácii All Star Game 2019

Tridsaťsedemročný Wade oznámil, že po tejto sezóne ukončí aktívnu kariéru. V profilige strávil šestnásť sezón, nasledujúci zápas hviezd bude jeho trinásty.

Charlotte 1. februára (TASR) - Ikony basketbalovej NBA Dirk Nowitzki a Dwyane Wade sa predstavia na tohtoročnom podujatí All Star Game (17. februára). Ani jeden pôvodne nefiguroval v nominácii, do tej ich zahrnul špeciálnym výnosom komisár súťaže Adam Silver.



"Obaja patria k tomu najlepšiemu, čo NBA kedy ponúkla. Vynikajú schopnosťami a profesionalitou, navyše pomáhajú svojim komunitám a propagujú súťaž po celom svete," cituje Silvera agentúra AP.



Tridsaťsedemročný Wade oznámil, že po tejto sezóne ukončí aktívnu kariéru. V profilige strávil šestnásť sezón, nasledujúci zápas hviezd bude jeho trinásty.



Nowitzki je o tri roky starší, za sebou má dvadsať sezón, no ešte oficiálne nezverejnil plány do budúcnosti. V All Star Game as predstaví pätnástykrát.